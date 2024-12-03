سوريا.. قسد تسيطر على عدة قرى في دير الزور ومعارك طاحنة في أرياف حماة

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، الثلاثاء، سيطرتها على 7 قرى كانت خاضعة لسيطرة قوات النظام السوري والميليشيات الموالية لإيران في ريف محافظة دير الزور شرقي البلاد.

وقال القائد العسكري في المعارضة المسلحة حسن عبد الغني إن قواتهم تتقدم على أكثر من محور في أرياف حماة وتسيطر على 7 مناطق هناك، مشيرا إلى أن التقدم لا يزال مستمرا.

بالمقابل، شنّت القوات السورية والروسية، الاثنين، غارات على مناطق سيطرة الفصائل المسلحة في شمال غربي سوريا لوقف تمدد الفصائل، مع سعي دمشق لاستعادة مواقع استحوذت عليها فصائل المعارضة في الهجوم الواسع الذي بدأته الأسبوع الماضي.

ونقلت وزارة الدفاع السورية عن مصدر عسكري أن الطيران الحربي السوري الروسي المشترك يوجه ضربات جوية وصاروخية مركزة على ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي.

وقالت الوزارة إن الطيران الحربي أوقع عشرات القتلى والجرحى في صفوف من المسلحين ودمر آلياتهم وأسلحتهم.

وأفادت «الوكالة العربية السورية للأنباء» بأن وحدات من قوات النظام والقوات الرديفة تتصدى اليوم لهجوم شنته قوات تابعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» في الريف الشمالي لمحافظة دير الزور.

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن الغارات استهدفت «مناطق عدة، بينها مدينة إدلب ومخيم للنازحين شمالها»، ما أسفر عن مقتل «11 مدنياً بينهم 5 أطفال وسيدتان وإصابة العشرات بجروح».

وبدأت قوات سورية الديمقراطية “قسد” الانسحاب من المناطق الخاضعة لسيطرتها في القطاع الشمالي الشرقي من مدينة حلب، بموجب اتفاق مع الفصائل المسلحة يسمح للمدنيين بالمغادرة إلى مناطق يسيطر عليها الأكراد في شمال شرقي سوريا.

في سياق متصل، تضاربت الأنباء حول دخول فصائل عراقية إلى سوريا. وبينما نقلت وكالة «رويترز» عن «مصدر كبير» في الجيش السوري أن العشرات من مقاتلي «قوات الحشد الشعبي» العراقية، المتحالفة مع إيران، عبَروا من العراق إلى سوريا، نفت وزارة الداخلية العراقية الأمر، وأكدت السلطات العراقية متانة الحدود مع سوريا التي تحول دون أي تسلل لجماعات مسلحة بين البلدين.

بدورها، أعلنت الأمم المتّحدة، الاثنين، أنّ التصعيد الحاصل منذ بضعة أيام في النزاع في شمال غرب سوريا أدّى إلى فرار ما يقرب من 50 ألف شخص، في موجة نزوح تسلّط الضوء على التداعيات الإنسانية الخطرة للتطورات الميدانية في هذه المنطقة.

وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية «أوتشا» في بيان إنّه “حتى 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، نزح أكثر من 48,500 شخص، مشيرا إلى أنّ «وضع النزوح لا يزال شديد التقلّب، والشركاء يتحققون يوميا من أرقام جديدة».