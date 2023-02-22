انضمام أحزاب جديدة إلى تجمع الأحزاب الليبية

عقد تجمع الأحزاب الليبية، اجتماعه الخامس، بمقر حزب المستقلين، في العاصمة طرابلس.

واستهل الاجتماع بقراءة الفاتحة على روح الفقيد عريبي بوراس رئيس الهيئة السياسية لحزب صوت الشعب، وتقديم التعازي باسم التجمع للشعب الليبي ومنتسبي وأعضاء حزب صوت الشعب.

وتم خلال الاجتماع الموافقة بالإجماع على انضمام 4 أحزاب جديدة للتجمع ليصبح بذلك عدد الأعضاء المنضمين للتجمع 28 حزباً سياسياً معتمدة، وبذلك يعتبر أكبر تجمع سياسي على الساحة الليبية، حيث يضم التجمع أحزابا من مدينة بنغازي ومن الجنوب والوسط والمنطقة الغربية، ما يجعله ممثلاً قوياً لكافة أطياف الشعب الليبي.

كما الاتفاق على البدء في التحضير للملتقى الثاني لتجمع الأحزاب الليبية والذي يستهدف:

رؤساء الجامعات

رؤساء الكليات

رؤساء الأندية الرياضية

النقابات والاتحادات والروابط المهنية

هذا وتم تشكيل لجنة تحضيرية للملتقى برئاسة فتحي عمر الشبلي رئيس حزب صوت الشعب.

ووجه تجمع الأحزاب الليبية خطاباً إلى رئيس مجلس النواب بشأن التأكيد على مطالبات الأحزاب السابقة بشأن تعديل القانون الانتخابي بما يضمن مشاركة الأحزاب في العملية السياسية والانتخابية بشكل لا لُبس فيه.

وعقب الاجتماع، أصدر التجمع بياناً أشار فيه إلى أن السعي للاكتفاء بانتخاب برلمان فقط وإدخال البلاد في مرحلة انتقالية جديدة يعقبها انتخاب رئيس للبلاد من خلال البرلمان هو بصريح العبارة عملية إقصاء واضحة للشعب في أن يقرر مصير بلاده بكل حرية وديمقراطية.

وطالب البيان من كل الليبيين مقاطعة أي محاولة لإجراء انتخابات تتقاطع ورغبتهم وإرادتهم الحرة في صنع مستقبل أولادهم وأحفادهم بانتخابات رئاسية وبرلمانية مباشرة ومتزامنة وفق حل حل.

ويهدف التجمع إلى الوصول بالبلاد إلى بر الأمان من خلال خارطة الطريق التي طرحها وأوصلها إلى كل السياسيين الفاعلين في ليبيا والدوليين والتي تتمثل في أن تكون ليبيا جمهورية لامركزية تتكون من 20 أو 25 محافظة وكل محافظة تنتخب محافظها وعمداء بلدياتها من خلال الصندوق بشكل مباشر، وأن يتم توزيع إيرادات المالية للدولة على هذه المحافظات بشكل يتوازى مع عدد السكان والمساحة الجغرافية وذلك للقضاء على الدولة المركزية وتقوم دولة على نظام الحكم المحلي الحقيقي.