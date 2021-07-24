انضمام عدد من الأحزاب والتكتلات والمنظمات لائتلاف الأحزاب الليبية

أكد الدكتور إمحمد الفورتية رئيس حزب الاستقرار، أن عدد الأحزاب والتكتلات والمنظمات المنضمة إلى مجلس ائتلاف الأحزاب الليبية قد بلغ 40 بين أحزاب وتكتلات ومنظمات المجتمع المدني.

وأضاف د. الفورتية في تصريح لـ”عين ليبيا”، أن هذا الانضمام جاء بعد اللقاء التمهيدي الذي عُقِد بفندق التاج في مدينة مصراتة في الـ4 من الشهر الجاري والذي حضره مندوبين عن 5 أحزاب.

واختتم د. الفورتية تصريحه بقوله، إن الباب مفتوح للجميع للانضمام لمجلس ائتلاف الأحزاب الليبية، معتبرا ذلك خطوة إيجابية من أجل إنجاح الانتخابات التشريعية في 24 من ديسمبر المقبل والانتخابات الرئاسية بعد ذلك.