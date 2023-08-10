انضمام ناقلتين جديدتين لأسطول شركة النقل البحري

أعلنت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري، انضمام ناقلتي “الحياة” و”الكُفرة” الجديدتين، إلى أسطولها ودخولهما التشغيل التجاري بعقود إيجار زمني مع شركتي (Oman charter Company) وCore) Transport LLC).

وأفادت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن الناقلتين الجديدتين تُصنفان من فئة “أفراماكس”، بحمولة كلية تبلغ 115000 طن متري لكل منهما، ويأتي انضمامهما ودخولهما إلى العمل ضمن خطوات الشركة نحو تطوير أسطولها البحري.

واكتملت صناعة الناقلتين في مارس 2023، بأحواض شركة (DEHAN SHIP BUILDING) في كوريا الجنوبية، حيث صنعت لتطابق أعلى معايير الجودة ومتطلبات ائتلاف شركات النفط الكبرى (OCIMF)، وجميع المتطلبات والشروط الدولية المعمول بها في السوق الملاحي.

وأكدت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري عزمها المضيّ قدما في تنفيذ خطة تطوير أسطولها البحـري 20-23.