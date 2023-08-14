انضمام 3 زوارق بحرية سريعة إلى قوات حرس السواحل

أعلن جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ – القطاع الغربي انضمام 3 زوارق بحرية سريعة لقوات الحرس، ستستخدم في عمليات البحث والإنقاذ.

وستسهم تلك المعدات أيضا في محاربة الهجرة غير الشرعية ومكافحة التهريب والأعمال غير القانونية في المياه الليبية، حسب بيان القطاع على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

وفي مطلع شهر أغسطس الجاري، أعلن جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ تسلم ثلاثة زوارق فئة «GAT» خاصة بأعمال الإنقاذ البحري، مقدمة من السلطات الإيطالية والاتحاد الأوروبي، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة مع الجانبين في طرابلس 28 يناير العام الماضي.