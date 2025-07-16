انطلاقة أمريكية قوية في آسيا.. ترامب يوقع صفقة تاريخية بـ19.5 مليار دولار مع إندونيسيا

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن إبرام صفقة تجارية كبرى مع إندونيسيا، وصفها بـ”الإنجاز الاقتصادي التاريخي”، وذلك ضمن استراتيجية توسيع النفوذ التجاري الأمريكي في آسيا وتعزيز الصادرات الوطنية.

وأعلن ترامب عبر منصة “تروث سوشيال” أن الاتفاق يتضمن شراء إندونيسيا موارد طاقة أمريكية بقيمة 15 مليار دولار، ومنتجات زراعية بقيمة 4.5 مليار دولار، بالإضافة إلى 50 طائرة من طراز بوينغ، بما في ذلك عدد كبير من طائرات بوينغ 777 المخصصة للركاب والشحن.

في المقابل، نص الاتفاق على إعفاء الصادرات الأمريكية إلى إندونيسيا من الرسوم الجمركية والقيود التجارية، في حين سيتم فرض رسوم بنسبة 19% على السلع الإندونيسية المتجهة إلى السوق الأمريكية. وأكد ترامب أن هذا “سيعيد التوازن التجاري لصالح أمريكا”، واصفاً الصفقة بأنها “واحدة من أفضل الصفقات التجارية في التاريخ الحديث”.

وفي تصريحات لاحقة أدلى بها للصحفيين من البيت الأبيض، قال ترامب: “لدينا الآن وصول غير محدود إلى السوق الإندونيسية، التي تضم أكثر من 280 مليون نسمة، وتشمل قطاعات الطاقة، الزراعة، الطيران، وحتى المعادن الاستراتيجية مثل النحاس”.

وأضاف: “إندونيسيا تمتلك مواقع مهمة لإنتاج النحاس، لكننا الآن نستطيع الدخول إليها دون أي قيود أو ضرائب”.

وتأتي هذه الصفقة في وقت يواصل فيه ترامب نهج “أمريكا أولاً” في السياسات التجارية، بعد إعلانه في أبريل الماضي عن فرض رسوم جمركية واسعة على غالبية الدول، قبل أن يبدأ بعقد مفاوضات ثنائية لإعادة هيكلة التجارة بما يخدم المصالح الأمريكية.

ويعتبر هذا الاتفاق مع إندونيسيا بمثابة دفعة قوية للطموحات الاقتصادية الأمريكية في جنوب شرق آسيا، كما يمنح واشنطن موطئ قدم أقوى في مواجهة النفوذ الصيني المتزايد في المنطقة، لا سيما بعد أن كثّفت بكين شراكاتها التجارية والاستثمارية مع دول “آسيان”.

ويقول محللون إن الصفقة لا تقتصر على الجانب الاقتصادي، بل تحمل أبعاداً جيوسياسية استراتيجية، إذ تعكس تقارباً أمريكياً-إندونيسياً متزايداً، وتشكّل ركيزة جديدة في جهود ترامب لكبح النفوذ الصيني في المحيطين الهندي والهادئ، كما أن إدراج قطاع الطيران ضمن الصفقة يعزز موقف شركة “بوينغ”، التي تسعى لاستعادة هيمنتها في الأسواق العالمية بعد سنوات من التحديات الفنية والمالية.