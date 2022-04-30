انطلاقة جديدة لقناة «مكملين» بعد توقفها في تركيا

أعلنت قناة “مكملين” المصرية الفضائية، الجمعة، عن انطلاقة جديدة لها، وذلك بعد توقف بثها من تركيا.

وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أشارت القناة إلى أنها اتخذت قراراً بإغلاق مقراتها بمدينة إسطنبول التركية، قائلة إنها ستنطلق من “عواصم عالمية مختلفة” في الأيام القادمة.

ولفتت قناة “مكملين” إلى أنها “حرصت منذ بدايتها قبل 8 سنوات، على أن تكون صوتاً للحقيقة (..) والمظلومين والمعتقلين”.

وأوضح البيان أنه “نظراً للأوضاع التي لا تخفى على أحد وحرصاً على استمرارية رسالة القناة الإعلامية لنقل الحقيقة كاملة، فإن القناة ستغلق أستوديوهاتها ومقرها بالكامل في تركيا وتنطلق من عواصم عالمية مختلفة خلال المرحلة المقبلة”، دون توضيح وجهتها.

وأضاف البيان: “نغتنم هذه الفرصة لنتقدم بالشكر الجزيل لتركيا، قيادةً وشعباً، على حسن الاستضافة طيلة السنوات الماضية”.

يُشار إلى أن قنوات مصرية معارِضة تبث من تركيا، اتخذت في وقت سابق، قرارات بوقف برامج مذيعين لديها، وتأكيد الالتزام بمواثيق الشرف الإعلامية، وتلاها تخفيف اللهجة الإعلامية التي تعتبرها القاهرة “حادة” بحسب “مراقبين”.

واعتبرت السلطات المصرية تلك الخطوات، في أكثر من تصريح لوزير الخارجية سامح شكري، “خطوة” على طريق تهيئة الأرضية لتطبيع العلاقات مع تركيا، إذ تعتبرها القاهرة وسائل إعلام “معادية”، وسط تأكيد تركي متكرر باحترام الشؤون الداخلية للدول وعدم التدخل فيها.

وقناة “مكملين” هي قناة فضائية مصرية تبث من خارج مصر، أخذت الشهرة من مساهمتها في نشر التسريبات الخاصة بقيادة انقلاب 2013 في مصر وضد حكم عبد الفتاح السيسي لمصر كما تعرف بأنها “منبر إعلامي” لمعارضي نظام السيسي.

وفي ظل غياب الإعلام المصري المحلي، كانت “مكملين” من بين القنوات المعارضة التي غطت احتجاجات سبتمبر 2019 و2020.