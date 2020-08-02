انطلاق أعمال إزاحة مكب القمامة المحاذي لمحطة جنوب طرابلس الغازية

قام رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس وئام العبدلي، ورئيس اللجنة التسييرية لشركة الخدمات العامة طرابلس، صباح اليوم الأحد، بزيارة ميدانية لمحطة كهرباء جنوب طرابلس الغازية، رفقة عضو مجلس الإدارة المهندس عبد الحكيم الفرجاني، ومدير إدارة توزيع طرابلس المهندس عبدالله حمودة، وبحضور مدير محطة جنوب طرابلس الغازية المهندس ناجي أبوزقية.

وأفادت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن الزيارة تأتي لمتابعة انطلاق أعمال إزاحة مكب القمامة المحاذي للمحطة.

وأشارت شركة الكهرباء إلى أن هذا المكب يعتبر أحد أهم المعوقات التي تعاني منها المحطة والعاملين بها مند فترة طويلة، فأثارها السلبية بسبب تكدس القمامة واحتراقها وانبعاثات الأدخنة الكثيفة الناتجة عن عملية حرق القمامة مما أدى الى انخفاض كفاءة وحدات الإنتاج وخروجها عن الخدمة بشكل متكرر الأمر الذي أجهد فرق التشغيل والصيانة في إعادة تشغيل الوحدات والتكاليف المالية الباهظة، عند تغيير المصفيات ناهيك عن الروائح الكريهة المنبعثة والتي أضرت بصحة العاملين بالمحطة، بحسب الشركة.

