انطلاق أعمال اجتماع اللجنة الدائمة للثقافة العربية بالقاهرة

افتتحت أمس الجمعة أعمال اجتماع اللجنة الدائمة للثقافة العربية بالقاهرة، لدراسة العديد من المواضيع التي تهم الشأن الثقافي العربي، ومناقشة الموضوع الرئيسي للمؤتمر المشـروع الثقافي العربي أمام التحديات الراهنة.

حيث يشارك إلى جانب ليبيا عشرون دولة عربية، وتتفرع من الموضوع الرئيسي للمؤتمر عدة محاور أهمها الأدوار الثقافية في ترسيخ الهوية العربية ومواجهة التحديات الثقافية “الوسائل والآليات” إضافة إلى محور نحو إنتاج ثقافي عربي متكامل ومستدام، فيما سيكون المحور الأخير بعنوان أدوار الثقافة العربية في تعزيز الحوار والتواصل مع العالم.

هذا وكان رئيس الهيئة العامة للثقافة حسن أونيس قد وصل إلى القاهرة مع الوفد المرافق له يوم الخميس الماضي للمشاركة في غالمؤتمر ممثلاً عن دولة ليبيا.