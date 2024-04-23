انطلاق أعمال اجتماع وزراء الشباب بتجمع دول «س – ص» في طرابلس

انطلقت في العاصمة طرابلس صباح اليوم، فعاليات الاجتماع الرابع لوزراء الشباب والرياضة بتجمع دول الساحل والصحراء (س – ص).

وجرت خلال اليومين الماضيين اجتماعات خبراء التجمع تحضيرا لاجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة.

واستعرض الخبراء المقترحات المقدمة من الدول الأعضاء حول إنشاء اتحاد لبيوت الشباب بتجمع دول الساحل والصحراء (س – ص)وغيرها من المقترحات.

ويناقش الاجتماع القضايا التي تهم الشباب في دول التجمع، وآليات التعاون لوضع برامج طموحة قادرة على تلبية طموحات وحاجات الشباب ودمجه في سياق الحداثة مع الحفاظ على الهوية الوطنية له.