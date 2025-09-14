انطلاق الاجتماع التحضيري لـ«القمة العربية الإسلامية» بالدوحة.. لابيد يصف حكومة نتنياهو بـ«المريضة» 

بدأ وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، اليوم الأحد، اجتماعًا مغلقًا في العاصمة القطرية الدوحة، تمهيدًا لعقد القمة العربية الإسلامية الطارئة غدًا الإثنين، والتي ستناقش تداعيات الهجوم الإسرائيلي على قطر.

وشهدت الدوحة توافد عدد من الوزراء والمسؤولين للمشاركة في الاجتماع التحضيري، الذي يتضمن مناقشة مشروع البيان الختامي للقمة المرتقبة، والذي سيُعرض على القادة لاعتماده في الجلسة الرئيسية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن القمة تهدف إلى توحيد المواقف العربية والإسلامية تجاه الهجوم الإسرائيلي، موضحًا أن الاجتماع التحضيري يناقش صيغة بيان يدين الاعتداء ويعبر عن التضامن مع قطر.

من جهته، أكد المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، جمال رشدي، أن القمة تعكس موقفًا موحدًا ضد ما وصفه بالاعتداء الغاشم الذي نفذته القوات الإسرائيلية على الأراضي القطرية، مشيرًا إلى أن هذا الهجوم يُعد انتهاكًا خطيرًا يستوجب ردًا سياسيًا ودبلوماسيًا واضحًا.

وكانت إسرائيل قد نفذت، الثلاثاء الماضي، غارة جوية على مبنى في منطقة سكنية بوسط الدوحة، أثناء وجود وفد من قيادات حركة حماس لعقد مشاورات بشأن مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار في غزة. وأسفر الهجوم عن مقتل أحد أفراد قوات الأمن الداخلي وإصابة آخرين، بحسب بيان وزارة الداخلية القطرية.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي مسؤولية إسرائيل الكاملة عن العملية، في خطوة أثارت موجة من الإدانات العربية والدولية.

ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي عقب انتهاء القمة يوم غد، للإعلان عن البيان الختامي وما تضمنه من قرارات وتوصيات.

لابيد يصف حكومة نتنياهو بالمريضة ويحذر من تداعيات تشكيل قوة عربية مشتركة

وجّه زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد انتقادات لاذعة لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، واصفاً إياها بالمريضة، ومحملًا إياها مسؤولية التدهور في الوضعين الداخلي والدولي لإسرائيل.

وقال لابيد في منشور على منصة “إكس” إن الحكومة تناقش التحريض على الوزراء في الوقت الذي يُقتل فيه الإسرائيليون، ويحتضر المختطفون في الأنفاق، مشيرًا إلى أن 142 دولة صوّتت ضد إسرائيل في الأمم المتحدة.

كما حذر لابيد من تداعيات التقارير التي تتحدث عن اقتراح مصري لتشكيل قوة عربية مشتركة، واعتبر أن هذا التطور يمثل ضربة قاسية لاتفاقيات السلام، ويعكس تراجع مكانة إسرائيل في الإقليم.

وأضاف أن حكومة نتنياهو دمرت مكانة إسرائيل الدولية، واصفًا أداءها بأنه مزيج قاتل من انعدام المسؤولية والهوية والغطرسة، يؤدي إلى تفكيك صورة إسرائيل أمام العالم.