انطلاق أعمال الدورة الـ40 للاتحاد الإفريقي

انطلقت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم الأربعاء، أعمال الدورة العادية الـ40 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، بمشاركة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، ووزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.

ويتناول المجلس على مدى يومين، عدد من المواضيع والقضايا المتعلقة بالتعاون المشترك بين الدول الأفريقية لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه القارة، إلى جانب تداعيات جائحة كورونا، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية الليبية.

كما ستعكف هذه الدورة على التحضير لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات الأفريقية في دورتها العادية الـ35، والتي ستجري أعمالها بأديس أبابا يومي 5 و6 من فبراير الجاري.