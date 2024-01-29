انطلاق أعمال القمة الإيطالية الإفريقية في روما

انطلقت في العاصمة الإيطالية روما اليوم الإثنين، أعمال القمة الإيطالية – الإفريقية بمشاركة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

ويناقش المشاركون في القمة عددا من المواضيع التي تطرح تحديات مشتركة لكل من افريقيا وأوروبا، مثل التغيرات المناخية والأمن الغذائي والأمن الطاقوي.

كما من المتوقع أن يتم إطلاق خطة جديدة للتعاون بين الدول الافريقية و إيطاليا، بعنوان “خطة ماتي من أجل افريقيا”، والتي ستحمل برنامجا من الاستثمارات والشراكات، تتعلق خصوصا بقطاع الطاقة.

وتهدف مشاركة ليبيا بهذه القمة للتأكيد على ضرورة إدراج احتياجات وتطلعات الدول الإفريقية في صلب اهتمامات الشراكة الافريقية-الايطالية، واقتراح مشاريع ملموسة من شأنها دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.