انطلاق أعمال المؤتمر القانوني الدولي الأول للقضاء العسكري في طرابلس

انطلقت في العاصمة طرابلس اليوم الثلاثاء، أعمال المؤتمر القانوني الدولي الأول للقضاء العسكري، الذي تنظمه وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية تحت شعار “الطريق إلى السلم والسلام في ظل سيادة القانون”.

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة، في كلمة افتتاحية، إن المؤتمر القانوني الدولي الأول للقضاء العسكري ينعقد في ظروف مناسبة جرى الوصول إليها بفضل اختيار قرار الاستقرار، الذي نادى به كل الليبيين، بعد سنين من الفوضى.

ولفت الدبيبة إلى أهمية اعتماد قوانين تجرم الأفعال الإرهابية وتضمن العقوبات الرادعة لكل أشكال الإرهاب، منبها إلى أن الإرهاب يتخذ أشكالا مختلفة منها إرهاب المجموعات المتطرفة والقتلة وقطاع الطرق ومهربي البشر وأمراء الحروب، ومنها إرهاب الدول والأنظمة والحكومات.

وشدد الدبيبة على ضرورة التوعية التربوية الدينية الرصينة بما يعكس هوية المجتمع الليبي، مشيرا إلى أن ذلك يعدّ مسؤولية مجتمعية حكومية متكاملة.

وحضر حفل إطلاق فعاليات المؤتمر، رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، والمدعي العام العسكري، وعدد من قيادات عملية البنيان المرصوص، ووزير الدولة لشؤون المرأة، ووكلاء وزارة العدل، ومدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى سفراء الدول العربية والأجنبية لدى ليبيا.