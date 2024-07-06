انطلاق أعمال المؤتمر الليبي الدولي الأول للصيدلة بمشاركة عربية

انطلقت صباح اليوم السبت، أعمال المؤتمر الليبي الدولي الأول للصيدلة، الذي تنظمه وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الوطنية، تحت شعار «اقتصاديات وتحديات صناعة الدواء»، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الصيدلة بين المهتمين محلياً وإقليمياً ودولياً.

ويحظى المؤتمر بحضور رفيع المستوى لوزراء ومسؤولين وخبراء محليين، أبرزهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة السيد رمضان أبوجناح، ووزير الاقتصاد والتجارة السيد محمد الحويج، وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب السيد أيمن سيف النصر، والنائب بالمجلس الرئاسي السيد عبد الله اللافي، وخبراء دوليين من ألمانيا والسعودية ومصر.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر الذي ينعقد على مدى يومي السادس والسابع من يوليو الجاري، بالعاصمة طرابلس، عددًا من القضايا ذات الصلة بتطوير قطاع الصيدلة، أبرزها: الفرص المتاحة لتوطين صناعة الأدوية، والتجارب المحلية لصناعة الأدوية، ومدى ملاءمة اقتصاديات الدواء لصانع القرار، وسلاسل الإمداد الطبي، وتسجيل المنتجات الصيدلانية، وتطبيق معايير “GS1” في سلسلة التوريد الدوائية، والنموذج الأوروبي لتطوير المنتجات الصيدلانية العامة، والتجربة السعودية في تصنيع أدوية علاج الأورام، والرقابة الدوائية في ليبيا من الإنشاء إلى التطوير، والآلية الرسمية لاستيراد الأدوية عبر جهاز الإمداد الطبي.

كما يحتضن المؤتمر جلسات حوارية يناقش خلالها الخبراء وصناع القرار عدة موضوعات حول تحديات تصنيع الأدوية محليًا.

انطلقت صباح السبت، أعمال المؤتمر الليبي الدولي الأول للصيدلة، الذي تنظمه وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، تحت شعار… تم النشر بواسطة ‏وزارة الصحة الليبية – Libyan Ministry Of Health‏ في السبت، ٦ يوليو ٢٠٢٤

#معرض_صور | نائب رئيس مجلس الوزراء-وزير الصحة السيد رمضان أبوجناح يفتتح رفقة النائب بالمجلس الرئاسي السيد عبد الله… تم النشر بواسطة ‏وزارة الصحة الليبية – Libyan Ministry Of Health‏ في السبت، ٦ يوليو ٢٠٢٤