انطلاق أعمال اليوم الثاني من اجتماعات لجنة 5+5 بمدينة غدامس

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، انطلاق أعمال اليوم الثاني من اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 في مدينة غدامس، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز.

وانتهت الجولة الأولى من اجتماعات اليوم الثاني بعد ظهر اليوم، على أن تُستكمل مساءً.

وأكد عضو وفد حكومة الوفاق العميد المختار النقاصة اتفاق الوفدين على تطبيق كافة بنود وقف إطلاق النار في الموقع في جنيف.

وأضاف العميد المختار النقاصة في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، أن المفاوضات تسير بشكل جيد في يومها الثاني والوفدان على وفاق تام.

وكانت المبعوثة الأممية صرحت للصحفيين عقب انتهاء جلسة أمس موجهة كلامها للمشاركين في الجلسة: “لقد انجزتم معجزة وتحديتم وتجاوزتم جميع الضغوطات وعبّرتم بصوت عالٍ: لا للقتال، نعم للسلام والوحدة”.

وأفادت وكالة الأنباء الليبية بأن المبعوثة الأممية أكدت في تصريح مقتضب عقب انتهاء الجلسة، أنها لمست لدى الطرفين رغبة صادقة في أن يحقق الحوار نتائج مثمرة.

وأضافت ويليامز أن لجنة 5+5 أصبحت الأن تسمى لجنة الـ”العشرة”، وقالت: “ما ريناه من الضباط العشرة هو النية الصادقة لحل الأزمة الليبية”.

وأشارت إلى أن العمل جارٍ على تنفيد بنود الاتفاق حتى يصبح واقعا ملموسا.

ونوهت المبعوثة الأممية بأن الأنظار تتجه إلى الطبقة السياسية ككل وليس فقط للمشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي “لأن يحذو حذوكم في تحمل المسؤولية التاريخية لإعلاء مصلحة بلدهم وشعبهم وتقديمها على ما سواها من مصالح شخصية أوحزبية أوجهوية”.

وتوقعت المبعوثة الاممية في تصريحها الصحفي أن تنتهي أعمال اللجنة العسكرية 5+5 مساء اليوم، وتُعلن نتائجها التاريخية التي ستُبِهر الليبيين، حسب وصفها.