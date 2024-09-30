 انطلاق أعمال جلسة مجلس النواب بعد قليل

أكد المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، اليوم الاثنين، أن أعمال جلسة مجلس النواب ستنطلق بعد قليل برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في مقر المجلس في بنغازي.

وأوضح بليحق أن الجلسة منقولة على الهواء مباشرة عبر قناة مجلس النواب قناة ليبيا المستقبل .

وكان تحدّث عبد الجليل الشاوش، ممثل المجلس الأعلى للدولة في اتفاق المصرف المركزي، لشبكة “عين ليبيا”، حول هذه الجلسة قائلا: “انتهى المجلس الأعلى للدولة، مساء أمس، من المشاورات واللقاءات بين الأعضاء وكانت إيجابية، حيث وافق 110 أعضاء من أصل 140، على دعم الاتفاق المبرم، للمضي قدما في حل أزمة مصرف ليبيا المركزي”.