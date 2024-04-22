انطلاق أعمال مؤتمر النفط والغاز في العاصمة طرابلس

انطلقت في العاصمة طرابلس اليوم الأحد، أعمال مؤتمر ومعرض تقنيات النفط والغاز والطاقة المستدامة، الذي ينظمه معهد النفط الليبي برعاية المؤسسة.

وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، في كلمة الافتتاح، أهمية البحث العلمي وتكوين الكوادر البشرية في مجالات النفط والغاز.

و بين بن قدارة ، أن من أولويات واستراتيجيات المؤسسة إعادة هيكلة مركز بحوث النفط، لتطوير قدراته والتركيز على نشاط البحث العلمي وتقوية فروع المؤسسة وشركاتها في هذا المجال.

ويقدم المشاركون في أجنحة المعرض المحلية والعالمية كل ما هو جديد في عالم النفط والغاز، ويعرضون تطبيقات التقنيات الحديثة وتوفير أفضل الحلول الفنية للمشكلات في مواقع العمل.