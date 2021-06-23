انطلاق أعمال مؤتمر برلين 2 حول ليبيا

انطلقت ظهر اليوم الأربعاء، أعمال مؤتمر برلين 2 حول ليبيا، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي، وبحضور وزراء خارجية عدد من الدول الكبرى والدول المجاورة لليبيا، وممثلي منظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والأوروبي وجامعة الدول العربية.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية، في وقت سابق، إن الدول الرئيسية المعنية بالنزاع الليبي ستلتقي اليوم الأربعاء، مجددا في العاصمة برلين، في إطار مؤتمر جديد يهدف الى ضمان إجراء انتخابات في ليبيا نهاية السنة الحالية وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من هذا البلد.

وسيبحث المؤتمر العملية الانتقالية في ليبيا منذ المؤتمر الأخير والمراحل المقبلة لفرض استقرار دائم للوضع، بحسب ما أفادت به الخارجية الألمانية المضيفة للمؤتمر.

وسيكون الرهان الأساسي هو ضمان أن تُنظم في الـ24 ديسمبر المقبل انتخابات رئاسية وتشريعية وعدت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بإجرائها.

الآن | كلمة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في افتتاح اعمال مؤتمر برلين2 تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الأربعاء، ٢٣ يونيو ٢٠٢١