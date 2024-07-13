انطلاق أعمال مؤتمر بنغازي العالمي لطب الأسنان

بدأت اليوم السبت في فندق “تيبستي” بمدينة بنغازي أعمال مؤتمر بنغازي العالمي لطب الاسنان تحت اشراف وتنظيم المركز التخصصي لطب وجراحة الفم والاسنان وبمشاركة أطباء من مختلف المستشفيات والمراكز الطبية الوطنية الى جانب أطباء واستشاريين في مجال طب الاسنان من دول مصر وتونس ومالطا وإيطاليا.

وبحسب وكالة “وال”، حضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وزير الصحة بالحكومة الليبية المكلفة عثمان عبد الجليل ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بجواري ومدير المركز التخصصي لطب وجراحة الفم والاسنان ببنغازي ومديري عدد من المستشفيات والمراكز الطبية ولفيف من الأطباء والمهتمين بالقطاع الصحي.

ويتضمن المؤتمر الذي تستمر أعماله على مدى يومين، “إلقاء محاضرات وورش عمل تتناول اخر المستجدات العلمية في مجال طب وجراحة الفم والاسنان”.

وأكد وزير الصحة المكلف، في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر، “على أهمية تنظيم المؤتمرات التي تتيح فرص تبادل الخبرات العلمية بين المشاركين والتي من شأنها أن تساهم في رفع مستوى المعرفة العلمية للكوادر الطبية المحلية”.