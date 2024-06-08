انطلاق أعمال «ندوة الحج الكبرى» في نسختها الثامنة والأربعين

تنطلق يوم الاثنين المقبل بمكة المكرمة، أعمال ندوة الحج الكبرى في نسختها الـ 48 بعنوان “مراعاة الرخص الشرعية والتقيد بالأنظمة المرعية في شعيرة الحج”.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، “تقام الندوة برعاية وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، وحضور أكثر من 500 حاضر ومشارك من العلماء ومفكري العالم الإسلامي؛ بهدف توحيد الجهود وتجويدها في توعية الحجاج بأوجه التيسير في أداء شعيرة الحج”.

ووفق الوكالة، “يشمل برنامج افتتاح أعمال الندوة كلمة ترحيبية لوزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، وعرض فيلم الندوة لهيئة كبار العلماء، وكلمة المفتي العام التي يلقيها نيابة عنه الأمين العام لهيئة كبار العلماء الدكتور فهد الماجد، وكلمة الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى”.

وأضافت الوكالة: “كما تحمل الجلسة الرئيسية الأولى للندوة عنوان “الرخص الشرعية والفقهية في الحج”؛ والتي يديرها رئيس هيئة تحرير مجلة البحوث الإسلامية بهيئة كبار العلماء الدكتور عياض السلمي؛ بمشاركة نائب الرئيس العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بنيجيريا الحاج راساكي أولاد يجو، ومفتي جمهورية مصر العربية الدكتور شوقي علام، وعضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي الدكتور سعد الشثري، وعضو هيئة كبار العلماء الدكتور صالح بن حميد”.

ووفق الوكالة، “تتطرق الجلسة الرئيسية الثانية لـ “فقه الترخص وأثره في تيسير شعيرة الحج”؛ والتي يديرها عضو هيئة كبار العلماء الدكتور جبريل بن محمد البصيلي؛ بمشاركة الرئيس العام لمجلس العلماء الإندونيسي الشيخ محمد أنور إسكندر، وأمير جمعية أهل الحديث المركزية لعموم الهند الشيخ أصغر علي، وعضو هيئة كبار العلماء الدكتور سامي الصقير، وعضو هيئة كبار العلماء الدكتور يوسف بن سعيد”.

وأضافت الوكالة: “ثم يجرى تقديم عرض الحج “تعزيز المواطنة الشاملة وبناء الجسور”؛ بمشاركة رئيس المجلس الاسكندنافي للعلاقات وعضو المجلس الأعلى في رابطة العالم الإسلامي الشيخ حسين بن أحمد الداودي، إضافة لجلسة حوارية بعنوان “نحو حجٍ آمن.. التقيد بالتوجيهات والأنظمة”؛ والتي يديرها الرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن المهندس محمد أبو الخير إسماعيل؛ بمشاركة مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي”.

وبحسب وال، “تتخلل الندوة تقديم “منهاج.. نموذج عمل مرن في بيئة حج متجدد”؛ من خلال وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور عائض الغوينم، والجلسة الرئيسية الثالثة حول جهود السعودية التنظيمية لتيسير أعمال الحج؛ ويديرها وكيل وزارة الحج لشؤون الحج الدكتور عائض الغوينم؛ بمشاركة نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح الرشيد، وأمين العاصمة المقدسة مساعد الداود، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي”.

كما “ستحظى الندوة بعرض الحرمين وتقنيات المستقبل يقدمه مستشار التجربة الرقمية بوزارة الحج والعمرة والهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور محمد الصقر، وتكريم شركاء ندوة الحج والعمرة”.