انطلاق أولمبياد باريس بمشاركة عربية.. تعرف إلى أبرز 10 من نجومه

تنطلق منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية في باريس، مساء الأربعاء، بمشاركة 16 منتخبا أولمبيا، بينها 3 منتخبات عربية.

وتشارك منتخبات مصر والمغرب والعراق، في منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024، وعين كل منهم على تحقيق أول ميدالية في كرة القدم عبر التاريخ.

وتشارك المنتخبات بلاعبين دون سن 23 عاما، وفقا للقوانين الأولمبية، ولكن يسمح لكل منتخب باستخدام 3 لاعبين دون سن محدد.

وسيشارك في البطولة عدد من النجوم العالميين، هنا أبرزهم:

محمد النني (نادي أرسنال ومنتخب مصر الأولمبي).

خوليان ألفاريز (نادي مانشستر سيتي ومنتخب الأرجنتين الأولمبي).

نيكولاس أوتاميندي (نادي بنفيكا ومنتخب الأرجنتين الأولمبي).

أشرف حكيمي (نادي باريس سان جرمان ومنتخب المغرب الأولمبي).

ميشيل أوليسيه (نادي بايرن ميونيخ ومنتخب فرنسا الأولمبي).

ألكسندر لاكازيت (نادي ليون ومنتخب فرنسا الأولمبي).

نابي كيتا (نادي فيردر بريمن ومنتخب غينيا).

سفيان رحيمي (نادي العين ومنتخب المغرب الأولمبي).

باو كوبارسي (نادي برشلونة ومنتخب إسبانيا الأولمبي).

أيمن حسين (نادي الخور ومنتخب العراق الأولمبي).