انطلاق أولى رحلات حجاج بيت الله الحرام نحو الأراضي المقدسة

انطلقت اليوم السبت، أولى رحلات حجاج بيت الله الحرام نحو الأراضي المقدسة، من مطار معيتيقة الدولي، على متن شركة الخطوط الجوية الليبية.

وكشف المتحدث باسم الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة عبد الله العقيلي، عن انطلاق أولى رحلات الحجاج للعام 1443هـ من مطار معيتيقة بنحو 250 حاجا.

وأشار العقيلي في تصريح لقناة”ليبيا بانرواما” إلى أن الرحلات ستكون تباعا من خلال مطارات الأبرق وبنينا وسبها ومعيتيقة ومصراتة بواقع رحلتين يوميا، لافتا إلى أن ثاني الرحلات ستنطلق عند 8 مساءً من اليوم السبت عبر مطار معيتيقة.

وكانت الهيئة العامة للحج والعمرة أفادت في وقت سابق، باستكمال تجهيزاتها في تسكين الحجج بالمشاعر المقدسة عبر التعاقد مع شركات سعودية متخصصة ووفق معايير معتمدة عالميا.