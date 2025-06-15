انطلاق أول اجتماعات لجنة الأصول بمؤسسة النفط لعام 2025

عقدت لجنة التصرف في الأصول الثابتة والموجودات المادية المستهلكة بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها اجتماعها الأول لعام 2025، في مقر المؤسسة الرئيسي بمدينة طرابلس.

وحضر الاجتماع رئيس اللجنة وأعضاؤها إلى جانب مندوبي الشركات التابعة، حيث تم خلال الجلسة مناقشة عدد من المواضيع الهامة المتعلقة بسير عمل اللجنة وآليات التصرف في الأصول والموجودات.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار جهود المؤسسة الوطنية للنفط لتعزيز الرقابة والكفاءة في إدارة أصولها الثابتة والمادية، لضمان استدامة العمل في قطاع النفط الليبي.

هذا وتُعد المؤسسة الوطنية للنفط (NOC) الجهة المسؤولة عن إدارة وتطوير قطاع النفط والغاز في ليبيا، وقد تأسست في عام 1970 كمؤسسة حكومية تتبع الدولة مباشرة.

وتضطلع المؤسسة بدور محوري في الاقتصاد الليبي، باعتبارها المصدر الرئيسي للإيرادات الوطنية، حيث تشرف على عمليات الاستكشاف والإنتاج والتكرير والتسويق والتصدير.

وتعمل المؤسسة بالشراكة مع عدد من الشركات المحلية والعالمية، وتسعى إلى تعزيز كفاءة العمليات الفنية والإدارية، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة في إدارة الموارد الطبيعية.

وتلتزم المؤسسة بالمعايير الدولية في مجال السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، إلى جانب مساهمتها في دعم التنمية المستدامة في المجتمعات المحلية.

وتلعب المؤسسة الوطنية للنفط دورًا استراتيجيًا في ضمان استقرار إمدادات الطاقة، والحفاظ على البنية التحتية النفطية في مختلف أنحاء البلاد، بما يعكس رؤيتها في الحفاظ على الثروة النفطية كملكية عامة للأجيال الحالية والمقبلة.