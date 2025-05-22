انطلاق أول اجتماع لـ«لجنة الهدنة المشتركة» لتعزيز وقف النزاع وحماية المدنيين في طرابلس

انعقد الاجتماع الأول للجنة الهدنة المُشكّلة بشكل مشترك بين المجلس الرئاسي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، برئاسة رئيس الأركان العامة للجيش، الفريق أول محمد الحداد، وذلك في قاعدة أبو ستة البحرية.

وتعمل اللجنة في إطار الجهود المستمرة لتهدئة الأوضاع ومنع تجدد النزاع المسلح في طرابلس والمناطق المحيطة بها، مع التركيز على حماية المدنيين وضمان أمنهم.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة مجددًا مخاوف مجلس الأمن الدولي بشأن التقارير التي أفادت بسقوط ضحايا مدنيين جراء الاشتباكات التي وقعت خلال الأسبوع الماضي، إضافة إلى استخدام العنف ضد المتظاهرين.

ودعت البعثة كافة الأطراف إلى الامتناع عن العنف والانخراط في حوار بناء، مع التأكيد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وعدم الالتزام بالهدنة.

وتعتزم اللجنة تقديم تقارير دورية عن مدى الالتزام بالهدنة والوضع الميداني إلى المجلس الرئاسي، بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكذلك إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.