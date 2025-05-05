انطلاق أول مسابقة دينية ومهرجان لرياض الأطفال على مستوى البلاد

أُقِيمت اليوم المسابقة المنهجية الأولى للتّعليم الدّيني على مستوى البلاد بمدرسة الضياء، التابعة لمراقبة التربية والتعليم عين زارة.

وبحسب وزارة التربية بحكومة الوحدة الوطنية، شهدت المسابقة حضور مديرَي إدارتي النشاط المدرسي، سالم بوعيشة، والتعليم الديني، زهير عبدالقادر، إلى جانب منسق النشاط المدرسي بالمنطقة التعليمية الغربية.

وشارك في المسابقة عدد من مدارس التعليم الديني التابعة لمراقبات التربية والتعليم في: تاجوراء، الزاوية، مصراتة، وزليتن.

وفي السياق ذاته، انطلقت فعاليات مهرجان “طيور السلام” الأول لرياض الأطفال بالتعليم الخاص على مستوى ليبيا، للعام التربوي 2024 – 2025م، والذي تُنظمه إدارة التعليم الخاص.

وشهد حفل افتتاح المهرجان، الذي تستضيفه مدرسة الكلمة للتعليم الخاص، التابعة لمراقبة التربية والتعليم أبوسليم، حضور مديري إدارات التعليم الخاص، ورياض الأطفال، والتعليم الأساسي، وتعليم واندماج الفئات الخاصة، ومكتب الإعلام والاتصال، إلى جانب مراقبَي التربية والتعليم ببلديتَي أبوسليم وسوق الجمعة.

ويستمر المهرجان لمدة يومين، بمشاركة 20 مكتب تعليم خاص من مختلف أنحاء البلاد، حيث يتضمن في يومه الأول إقامة معرض نشاطات وإبداعات رياض الأطفال بالمراقبات، وفي اليوم الثاني تُقام عروض مسرحية وغنائية، وذلك في معهد جمال الدين الميلادي.