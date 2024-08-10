انطلاق أوّل رحلة للخطوط الجوية العراقية إلى تونس

أعلنت وزارة النقل العراقية، عن تسيير أوّل رحلة للخطوط الجوية العراقية إلى تونس على متن طائرة من طراز إيرباص 220.

وذكرت الوزارة في بيان لها، “أنّ الرحلة الأولى انطلقت أمس، وأنّ الأيّام المقبلة ستشهد رحلات مجدولة أخرى إلى تونس بناء على مباحثات سابقة بين وزير النقل العراقي رزاق محيبس ونظيرته التونسية سارة الزعفراني الزنزري بخصوص تفعيل خط بغداد – تونس”.

وبحسب موقع جوهرة، أشار البيان إلى أنّ “تونس من الوجهات السياحية الجديدة التي تُضاف إلى الوجهات االأخرى التي افتتحتها شركة الخطوط الجوية العراقية مع وجهات عالمية متعددة بينها بكين وكوالالمبور”.

وقال المتحدث باسم وزارة النقل العراقية ميثم الصافي لوكالة الانباء العراقية (واع): “الخطوط الجوية العراقية عملت على فتح وجهات أبرزها (بغداد- بكين) و(بغداد – كوانزو) و(بغداد – كوالالمبور) إضافة إلى عدد من الخطوط والوجهات الجوية المهمة مع دول المنطقة، وكذلك الاقليم إضافة إلى دول عالمية”، مشيرا الى أن “الخطوط العراقية عملت خلال التشغيل المشترك لإيصال المسافر العراقي إلى اوروبا ايضا ولديها استعداد على عمل رحلات الشهر الماضي، وكان عدد الرحلات (179) رحلة داخلية و(448) وعدد المسافرين بلغ (272.972) مسافراً”.

وأكد أن “الوزارة تعمل أيضاً على ملف رفع ملفات الحظر الاوروبي وأن الخطوط الجوية العراقية تعمل بانجاح الملف وهي جاهزة بحسب توجيه رئيس الوزراء ووزير النقل لانجاز هذا الملف”، منوها الى أنه “تمت إعادة 11 طائرة عاطلة إلى الخدمة وستكون هناك (١٢) طائرة عائدة للخدمة هذا العام وسيشهد إعادة اربع طائرات إلى الخدمة ويبقى العام المقبل واعادة آخر خمس طائرات للخدمة وسينتهي هذا الملف”.

وأوضح أن “الخطوط الجوية العراقية حققت إيرادات مالية ممتازة هذا العام بزيادة تصل إلى 89% عن العام الماضي”.