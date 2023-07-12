انطلاق اجتماعات اليوم الأخير لقادة حلف شمال الأطلسي «الناتو»

انطلقت، الأربعاء، اجتماعات اليوم الثاني والأخير لقمة قادة دول وحكومات حلف شمال الأطلسي «الناتو» في العاصمة الليتوانية «فيلنيوس».

وبالإضافة إلى قادة 31 عضوا في الحلف، تحضر السويد الاجتماع أيضا بصفتها دولة مدعوة للانضمام إلى «الناتو»، إلى جانب مشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفي كلمة بافتتاح الاجتماع، قال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ: «إنّ الناتو تحالف إقليمي في أوروبا والمحيط الأطلسي، ولكن التحديات التي نواجهها عالمية».

وأوضح ستولتنبرغ أنّ الأحداث التي تشهدها المنطقة الأوروبية الأطلسية ومنطقة الهندي ـ الهادئ مهمة لبعضها، مشيرا إلى أنّ الحرب في أوكرانيا لها تداعيات عالمية.

وأضاف ستولتنبرغ : «الإرهاب والتهديدات السيبرانية لا تعرف حدودا، ويجب أن نقف معا من أجل نظام عالمي قائم على القواعد، لذلك من المهم مشاركة الشركاء في قمة اليوم».