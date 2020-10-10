انطلاق اجتماعات ليبية في مالطا لبحث النقاط الخلافية

انطلقت اليوم السبت، في العاصمة المالطية فاليتا، اجتماعات ضمت وفود من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب المنعقد في طبرق.

وبحسب ما أفادت قناة “فبراير” الفضائية، فإن هذه الاجتماعات تأتي لبحث النقاط الخلافية في مساري جنيف وبوزنيقة.

وترأس وفد مجلس نواب طبرق في اجتماعات مالطا، النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري.

هذا ومن المتوقع إصدار بيان مشترك بين الوفدين خلال الساعات المقبلة.

وفي وقت سابق، أفادت جريدة “مالطا تايمز” بأن وزير الخارجية والشؤون الأوروبية المالطي إيفارست بارتولو، نظم لقاء بين فريق من السياسيين الليبيين في العاصمة فاليتا.

وطالب بارتولو السياسيين الليبيين ممن يمثلون مختلف الأطراف “بالعمل معا والتسامح وبناء الوحدة الوطنية بنفس التصميم الذي يحتاجونه لإعادة بناء المطارات ومحطات الكهرباء وخدمات المياه والكهرباء والمستشفيات والمدارس والمنازل التي دمرتها الحرب”.

وأعرب بارتولو عن أمله باستثمار ليبيا ثروة البلاد لصالح الجميع، مضيفاً أن “أي مبادرة للسلام والوحدة في ليبيا يجب أن تسترشد بالأمم المتحدة وعملية برلين”.

وشدّد عل عدم اتخاذ أي مبادرات من شأنها تعطيل وإفساد العمل الدقيق والصعب الذي أدى إلى الاتفاق على وقف إطلاق النار.

وأكد بارتولو أن دور مالطا الصغير والمتواضع شأنه مساعدة الليبيين والمالطيين، لأنهم بحاجة لبعضهم البعض، وفق قوله.