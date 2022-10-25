انطلاق اجتماع القانون والمصالحة والعدالة في ليبيا

انطلق اليوم الثلاثاء، بمدينة ليدن الهولندية، الاجتماع رفيع المستوى حول القانون والمصالحة والعدالة في ليبيا، الذي يستضيفه مركز دراسات القانون والمجتمع في جامعة بنغازي، وجامعة ليدن الهولندية.

وفي كلمته الافتتاحية للاجتماع، أثنى النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، على دور مملكة هولندا في دعم جهود الرئاسي على ملف المصالحة، وجامعة ليدن على استضافة الاجتماع، ودعمهم لجهود وعمل الباحثين والخبراء الليبيين من جامعة بنغازي في بحوثهم المعمقة حول المصالحة والقانون والمجتمع، والتي يقوم عليها عمل المجلس الرئاسي.

وأكد اللافي أن مشروع المصالحة هو الأجدر والأولى بالاهتمام لارتباطه بتوفير الأمن ونجاح العملية السياسية والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ولهذا ركز عليه المجلس الرئاسي ومنحه الأهمية الكبرى،

كما أثنى في كلمته على دور الاتحاد الافريقي والبعثة الأممية وعدد من الدول الصديقة بدعمهم الفني والاستشاري لمشروع المصالحة الذي يقوده ويملكه الليبيون.

وقال اللافي إن ليبيا على عتبات إنجاز مرحلة مهمة من مشروع حقيقي للمصالحة قائم على تشخيص واضح لأسباب النزاع.

هذا وقد شارك في الاجتماع رفيع المستوى حول المصالحة والعدالة، كل من عضو مجلس النواب الليبي أيمن سيف النصر، والمستشار بالمجلس الرئاسي محمد سيالة، ووكيل جامعة بنغازي يحيى لملوم، ورئيس جامعة ليدن هيستر بيجل، وسفير ليبيا في مملكة هولندا مرعي ارحيل، وسفير هولندا في ليبيا دولف هوغوونينغ، إلى جانب ثلة من الخبراء والقانونيين والباحثين في مجالات المصالحة والعدالة ليبيين ودوليين، ومسؤولين من وزارة الخارجية الهولندية.

وتم على هامش الاجتماع الذي يعقد على مدار يومين تجديد مذكرة التفاهم بين جامعة بنغازي وجامعة ليدن، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.