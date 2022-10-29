انطلاق اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية

انطلقت اليوم السبت، بالجزائر العاصمة، أشغال اجتماع وزراء الخارجية العرب، التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الذي ينعقد يومي 1 و2 نوفمبر القادم.

ويجتمع وزراء الخارجية العرب بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” على مدار يومين، لاعتماد مشروع جدول الأعمال والنظر في مشاريع القرارات وإقرارها، فيما يتم عقد جلسة تشاورية في اليوم الثاني، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.

وتسلم وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الرئاسة الدورية للقمة العربية في دورتها الـ31 من نظيره التونسي عثمان الجرندي.

وأكد مندوب الجزائر الدائم في جامعة الدول العربية عبد الحميد شبيرة، في تصريحات صحفية، أن الملف الليبي سيحظى باهتمام كبير، وتم إدراجه في جدول الأعمال، مؤكدا أن الجزائر لديها رؤية واضحة تجاه ليبيا للخروج من الأزمة.

وكان وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، قد عقد أمس الجمعة بالعاصمة الجزائر، جلسات عمل مع نظرائه من ليبيا وفلسطين ولبنان وجزر القمر، وذلك في إطار تعزيز التنسيق بين وفود هذه البلدان لإنجاح الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.