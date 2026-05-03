انطلاق اختبارات «طلبة الشهادات» بجميع المؤسسات التعليمية

أعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، انطلاق اختبارات الفترة الثانية لطلبة شهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي إلى جانب التعليم الديني، وذلك للعام الدراسي 2025-2026.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن الامتحانات بدأت اليوم الأحد في مختلف المؤسسات التعليمية التابعة للمراقبات التعليمية، وفق الخطة الزمنية المعتمدة لمواعيد الدراسة والاختبارات.

وبيّنت أن فترة الامتحانات تستمر حتى يوم الخميس الموافق 14 مايو 2026، بالتوازي مع استمرار الحصص الدراسية، بما يضمن استكمال المقررات التعليمية والالتزام بالبرنامج الدراسي المحدد.

وأكدت الوزارة أن سير الاختبارات يجري تحت متابعة ميدانية مباشرة من لجان إشرافية مختصة، تعمل على ضمان جودة العملية الامتحانية وسلامة الإجراءات داخل اللجان، بما يخدم مصلحة الطلبة ويعزز من كفاءة العملية التربوية.

ودعت وزارة التربية والتعليم جميع الطلبة المتقدمين للاختبارات إلى مضاعفة جهودهم في التحصيل العلمي، مع الالتزام الكامل بالضوابط واللوائح المنظمة للعمل داخل القاعات الامتحانية.

وشددت على حرصها على توفير بيئة تعليمية مستقرة، تتيح للطلبة أداء امتحاناتهم في أجواء إيجابية ومحفزة، بما ينعكس على مستوى أدائهم ونتائجهم.

هذا وتُعد اختبارات الفترة الثانية محطة أساسية ضمن التقويم الدراسي المعتمد في ليبيا، حيث تسهم في تقييم مستوى التحصيل العلمي للطلبة في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، إلى جانب التعليم الديني.

وتعتمد وزارة التربية والتعليم بشكل دوري على خطط زمنية منظمة لضمان سير العام الدراسي بشكل متوازن بين الدراسة والاختبارات، مع تعزيز الرقابة الميدانية لضمان نزاهة العملية التعليمية وجودتها.