انطلاق الأسبوع العالمي لـ«الرضاعة الطبيعية» بمدينة الخمس

أطلقت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، فعاليات الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية في مدينة الخمس، تحت شعار “الرضاعة الطبيعية… بداية مستدامة لكل طفل، ودعمٌ لمستقبل أكثر صحة”، تزامنًا مع الأسبوع الأول من شهر أغسطس من كل عام.

واحتضنت العيادة المجمعة الذهبية في مدينة الخمس فعاليات انطلاق الأسبوع، التي نظمت بإشراف إدارة التمريض وبالشراكة مع إدارة الرعاية الصحية الأولية، ضمن جهود تعزيز التوعية بأهمية الرضاعة الطبيعية ودورها في تحسين صحة الأم والطفل.

وتضمن برنامج الفعاليات تقديم محاضرة توعوية تناولت فوائد الرضاعة الطبيعية وأهميتها الصحية، إلى جانب عرض دراسة بحثية حول واقع وممارسات الرضاعة الطبيعية.

وشهدت الفعالية حضور مدير العيادة المجمعة الخمس، وعميد بلدية الخمس، وعميد بلدية مسلاتة، وعميد بلدية تنيناي، ومدير مركز الخمس الطبي، ومدير مستشفى سوق الخميس العام، ومدير إدارة الخدمات الصحية قصر الأخيار، ومدير مكتب جهاز الإسعاف والطوارئ الخمس، إضافة إلى إدارة المجمع والكادر الطبي وعدد من ممثلي المرافق الصحية المجاورة.

وأكدت وزارة الصحة أن تنظيم هذه الفعاليات يأتي ضمن برامجها الهادفة إلى نشر الوعي بالممارسات الصحية السليمة، ودعم المبادرات التي تسهم في تعزيز صحة الأطفال والأمهات، وترسيخ مفاهيم الرعاية الصحية الوقائية.

هذا ويُحتفل بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية خلال الأسبوع الأول من أغسطس من كل عام، بهدف رفع مستوى الوعي بأهمية الرضاعة الطبيعية، وتشجيع دعم الأمهات، وتعزيز السياسات الصحية التي تساعد على توفير بيئة مناسبة للرضاعة باعتبارها أحد العوامل المهمة في نمو الطفل وصحته.