انطلاق الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في الجزائر

تتواصل أشغال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين, اليوم الأربعاء، بالجزائر العاصمة، في جلسات مغلقة، للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية في دورتها الـ13 والتي ستحتضنها الجزائر يومي الأول والثاني من نوفمبر القادم.

وسيتم خلال جلسة العمل الأولى، اعتماد مشروع جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، إلى جانب مناقشة مشاريع القرارات للبنود المدرجة على مشروع جدول أعمال القمة، تليها جلسة عمل مسائية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.

وفي حالة عدم الانتهاء من برنامج العمل في اليوم الأول، تتواصل أشغال اجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين في جلسة عمل مغلقة غدا الخميس صباحا.

وانطلقت في وقت سابق اليوم الأربعاء بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة، أشغال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين، برئاسة السفير نذير العرباوي المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، الذي تسلم بالمناسبة رئاسة الدورة من السفير محمد بن يوسف المندوب الدائم لتونس لدى جامعة الدول العربية الذي ترأست بلاده القمة العربية في دورتها الـ30.

ومن المقرر أن يلتئم يوم غد الخميس، اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، يعقبه يوم الجمعة، اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، على أن يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعهم يومي 29 و30 أكتوبر تمهيدا لانعقاد اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة يومي الأول والثاني من نوفمبر القادم.