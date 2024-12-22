انطلاق الاجتماعات المشتركة بين مؤسسة النفط و«سوناطراك» الجزائرية

انطلقت في مقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، أعمال اجتماعات اللجنة التوجيهية المشتركة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة سوناطراك الجزائرية واللجان الفرعية المنبثقة عنها، بحضور حسين صافار عضو مجلس إدارة المؤسسة رئيس اللجنة عن الجانب الليبي ويوسف خنفر رئيس اللجنة عن الجانب الجزائري، وبمشاركة أعضاء اللجنة من الجانبين.

وتأتي هذه الاجتماعات المكثفة في إطار “تنفيذ ما جاء في بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في يناير من العام الجاري، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات الاستكشاف والإنتاج وتطوير الحقول والطاقات المتجددة والتدريب والتطوير وتنمية الموارد البشرية”.

تجدر الإشارة إلى أن “لجاناً فرعية منبثقة عن اللجنة الرئيسية مقسمة إلي لجنة الاستكشاف والتطوير والإنتاج ولجنة العمليات والخدمات البترولية ولجنة التدريب وتبادل المعرفة ستبحث آفاق التعاون على مدى يومي 22-23 ديسمبر الجاري”.