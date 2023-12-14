انطلاق الاجتماع الثالث التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية

احتصنت قاعة مركز اللغات بجامعة سبها، مساء الأربعاء، أعمال الاجتماع العادي الثالث للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الجامع للمصالحة الوطنية، برئاسة النائب بالمجلس الرئاسي مسؤول ملف المصالحة بالمجلس عبدالله اللافي.

وشارك في الاجتماع وزير الشؤون الخارجية والفرانكفونية والكونغوليين بالخارج جان كلود جاكوسو الذي تترأس بلاده اللجنة رفيعة المستوى حول الشأن الليبي، المكلفة من قبل الاتحاد الافريقي، ومستشار الاتحاد الإفريقي للمصالحة الوطنية محمد حسن اللباد، وأعضاء اللجنة التحضيرية، الممثلين عن جميع الأطراف الرئيسية، المشاركة في العملية السياسية.

وتم خلال الجلسة المسائية لهذا اليوم، استعراض الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، وعرض مخرجات ونتائج الملتقى التحضيري للمصالحة.

كما تم خلال مناقشة تشكيل اللجنة التحضيرية لانعقاد المؤتمر الوطني الجامع، والتأكيد على مشاركة جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية.