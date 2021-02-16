انطلاق الاحتفالات بالذكرى العاشرة لثورة فبراير في طرابلس

انطلقت مساء اليوم بالعاصمة طرابلس، الاحتفالات الشعبية الكبرى بالذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير، وذلك عقب إيقاد الشعلة بميدان الشهداء بحضور رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج.

ووسط حشود شعبية كبيرة جرى استعراض شاركت فيه كراديس من وزارة الداخلية والهلال الأحمر والكشافة والمرشدات وفرق الفنون الشعبية والنحاسية وحملة الريات والفرسان الشعبيين من مختلف أندية الفروسية الذي يحملون اللافتات المعبرة عن الفرح والابتهاج والدعوة للوحدة الوطنية والمصالحة والتوجه لبناء الدولة، فيما كانت السفن الراسية بمينائي طرابلس والشعاب تطلق صافراتها تعبيرا عن الفرح والابتهاج بهذه الذكرى الوطنية، وسط إطلاق الألعاب النارية التي زينت سماء الميدان، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الليبية.

وقام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، بإزاحة الستار عن نصب الشهيد والذي كتبت عليه “بوركت سواعد حطمت الصنم فصار بها الوطن يعانق القمم روت بدمائها أرضنا فأثبتت الهمم، شهيد لأجل وطن لولاه ما سلم.. طرابلس الغرب 17 فبراير 2021”.

هذا ويتواصل توافد الحشود الغفيرة من أهالي العاصمة طرابلس والمدن القريبة على ميدان الشهداء تعبيرا عن فرحتهم بالذكرى العاشرة لثورة السابع عشر من فبراير.

مراسم إيقاذ شعلة الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة فبراير _ مصراتة🇱🇾 تم النشر بواسطة ‏الهيئة العامة للثقافة – دولة ليبيا‏ في الثلاثاء، ١٦ فبراير ٢٠٢١