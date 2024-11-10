انطلاق الاختبارات النّصفية لسنوات النقل بكافة المؤسسات التعليمية

اِنطلقتْ صباح اليوم الأحد الاِختبارات النّصفية للفصل الدّراسي الأوّل 2024-2025م لسنوات النّقل بكافة المؤسّسات التّعليمية في داخل البلاد، وبالمدارس الليبية بالخارج.

وحدّد المركز الوطني للامتحانات في تعميم له؛ “بأن تكون الاِختبارات خلال الحِصّة الدّراسية، وبمعدّل اِختبارَين في اليوم الواحد كحدٍ أقصى”.

وأعربت وزارة التّربية والتّعليم بحكومة الوحدة الوطنية، “عن أُمْنياتها بِالتوفيق والنَجاح لِجميع التلامِيذ والطلاب المتقدّمين لإجراء الاِختبارات، وثمنت دور المُعلّمين والإداريين بكافة المؤسّسات التّعليمية، ومُراقبي التّربية والتّعليم، ورؤساء الأقسام بالمراقبات لسير التّعليمية العملية ومُتابعتها”.