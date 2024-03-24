انطلاق الامتحانات النصفية للفصل الدراسي الثاني

بَدأ أكْثر من مليون و39 ألف تلميذ وطالب اليوم الاحد، الاِمتحانات النّصفية للفصل الدّراسي الثاني لِسنوات النّقل وامتحانات الفترة الثانية لِشهادتَي إتمام مرحلتَي التّعليم الأساسي والثانوي، للعام الدّراسي 2023 – 2024م في كامِل ربوع البلاد.

ويُجري 769293 تلميذا وطالبا اِمتحاناتهم النّصفية للفصل الدّراسي الثاني لِلصّفوف الدّراسية الأولى ، و 190498 تلميذا وتلميذة في الصّف السادس، و189410 تلاميذ بالصّف السابع، و177957 تلميذا وتلميذة في الصف الثامِن، و116772 طالبا وطالبة بالأول الثانوي، و94656 طالبا وطالبة بالثاني الثانوي.

فِيما يخوض 269937 تلميذا وطالبا اِمتحانات الفترة الثانية، لِشهادتَي إتمام مرحلتَي التّعليم الأساسي والثانوي، ويُجري 170535 تلميذا وتلميذة منهم بِشهادة إتمام مَرحلة التّعليم الأساسي، و99402 طالب وطالبة في شهادة إتمام مرحلة التّعليم الثانوي بأقسامها العلمي والأدبي والدّيني.

ودعا وزِير التّربية والتّعليم “موسى المقريف” التلامِيذ والطلاب إلى تقسيم الوقت، ووضع خُطة دراسية مناسبة للمذاكرة تتناسب مع قدرة كل طالب على الحِفظ، والفهم في هذا الشهر الكريم، والحصول على قسط كافٍ من النّوم والاِبتعاد عن السهر؛ لِيتمكّنوا من التّركيز أثناء إجرائهم للامتحانات.

وتفقّد ” المقريف” صباح اليوم الأحد، اِنطلاق الاِمتحانات، وقام بجولة شمَلتْ مدرسة أم السرايا للتّعليم الأساسي بِمراقبة التّربية والتّعليم طرابلس المركز ، اِطمأن خلالها على سَير الدّراسة خلال الشهر الكريم داخل المدرسة التي يدرس بها 600 طالب وطالبة في جمِيع الصفوف الدّراسية بمرحلة التّعليم الأساسي.

ولفت الوزير خلال جولته التي رافقته فِيها مدير مكتب المتابعة وتقييم الأداء بالوزارة الأستاذة “سمية راشد”، و مراقب التّربية والتّعليم ببلدية طرابلس المركز الأستاذة “بثينة الجدي” إلى الجُهود المبذولة في سبيل ضمان اِنتظام، واستقرار العملية التّعليمية.

واستمع الوزير لآراء الطلاب حول طبيعة ومَدى ملاءمة الأسئلة الاِمتحانية، مؤكّداً في كلمة تحفيزية لهم على أهمِّية بذل الجهد والاِجتهاد والمثابرة لِحصد أعلى العلامات، والظفر بالتّفوق والنّجاح، ونيل تراتيب متقدّمة.

وكان وزِير التّربية والتّعليم أصدر في يوليو الماضي القرَار رقم 1046 لسنة 2023م بشأن تحدِيد المواعِيد الدِّراسية والاِمتحانات لجمِيع المراحِل التّعليمية للعام الدِّراسي 2023 – 2024.

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