انطلاق الامتحانات النهائية للفصل الأول لـ«سنوات النقل»

انطلقت صباح الأحد، 28 ديسمبر 2025م، الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025-2026م لسنوات النقل، في جميع مراقبات التربية والتعليم بمختلف أنحاء ليبيا، على أن تستمر حتى السادس من يناير المقبل، وفق الخطة المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.

وبحسب وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، يؤدي تلاميذ وطلاب سنوات النقل في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي والديني امتحاناتهم داخل المؤسسات التعليمية في القطاعين العام والخاص، تحت إشراف لجان امتحانية مُشكّلة داخل المدارس.

وفي السياق ذاته، يواصل تلاميذ وطلاب شهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي أداء امتحانات الفترة الأولى، التي انطلقت يوم الأحد الماضي، الموافق 21 ديسمبر الجاري.

ونبهت وزارة التربية والتعليم إلى ضرورة الالتزام التام بالضوابط واللوائح الامتحانية المعتمدة، وفق لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي رقم (1013) لسنة 2022م الصادرة عن رئاسة الوزراء.

وأكدت الوزارة أن العملية التعليمية تسير وفق الخطة الدراسية المعتمدة بموجب قرار وزير التربية والتعليم رقم (1077) لسنة 2025م، الذي يحدد المواعيد الدراسية والامتحانات لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي 2025-2026م.