انطلاق الامتحان التجريبي الخاص بـ«البطولة العربية لألعاب الرياضيات»

يستضيف المركز العام للتدريب التابع لوزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الاثنين، الامتحان التجريبي الخاص بالمشاركة في البطولة العربية لألعاب الرياضيات والمنطق، التي تنظمها المملكة العربية السعودية، بمشاركة نخبة من الطلاب المتميزين من مختلف المناطق.

وتتولى لجنة مختصة الإشراف على سير الامتحان، برئاسة عبد الرزاق أبو القاسم بالمصلحة، وبرفقة عضوة اللجنة سمية الزقوزي، لضمان التنظيم الدقيق وسير العملية بكل شفافية.

ويهدف الامتحان التجريبي إلى تجهيز الطلاب وتقييم مستواهم قبل خوض غمار الامتحان الفعلي، الذي تقرر إجراؤه يوم 29 من الشهر الجاري، حيث تمثل هذه البطولة فرصة لتشجيع الإبداع والتفكير المنطقي بين الطلاب العرب.