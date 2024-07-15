انطلاق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في رواندا

توجه الناخبون في رواندا إلى صناديق الاقتراع، اليوم الاثنين، لانتخاب رئيس للبلاد واختيار نواب للبرلمان في انتخابات رئاسية وتشريعية تجري في آن واحد للمرة الأولى من نوعها في البلاد.

وفتحت اللجان الانتخابية – وفقا لما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم – أبوابها في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي لاستقبال الناخبين الذين اصطف العشرات منهم أمام المقار الانتخابية قبل الموعد المحدد لفتح مراكز الاقتراع.

بينما فتح مركز الاقتراع في منطقة “روبافو” القريبة جدا من الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، أبوابه مبكرا في الساعة السادسة صباحا للسماح للناخبين بالإدلاء بأصواتهم قبل عبورهم إلى الجانب الكونغولي للعمل وممارسة الأنشطة التجارية في مدينة «جوما» عاصمة مقاطعة كيفو الشمالية.

ومن المقرر أن تغلق السلطات الكونغولية الحدود في الساعة الثالثة عصرا؛ بسبب الأزمة الأمنية التي تشهدها المقاطعة منذ أكثر من عامين بسبب حركة (23 مارس المتمردة).