انطلاق البرنامج التدريبي لأعضاء المجالس البلدية المنتخبين

انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي الذي يستهدف عمداء وأعضاء المجالس البلدية المنتخبين بالمرحلة الأولى من الانتخابات البلدية، السبت، في مركز تطوير البلديات ودعم اللامركزية بطرابلس.

حضر فعاليات اليوم الأول، كل من: الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية بوزارة الحكم المحلي “نصر المحتوت” ونائبه “أبوبكر الطرابلسي”، ومدير مركز تطوير البلديات ودعم اللامركزية “عادل الأشهب”، وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة.

وخلال كلمته التي رحب فيها بالعمداء والأعضاء المنتخبين، أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية “نصر المحتوت “، على أهمية هذا البرنامج التدريبي لكسب المهارات والرفع من قدرات المجالس البلدية المنتخبة للقيام بمهامهم على الوجه المطلوب وتقديم الخدمات للمواطنين بكل سهولة ويسر.

ويتلقى المتدربون خلال البرنامج التدريبي الذي يتواصل على مدى ستة أيام، دورات تدريبية حول التشريعات المنظمة للإدارة المحلية، والتشريعات ذات العلاقة بالعمل البلدي، ومھام واختصاصات ومسؤوليات (المجلس البلدي، العميد، مجلس الشورى، وكيل الديوان، مختارالمحلة، كذلك الضوابط والإجراءات المنظمة لاجتماع المجالس البلدية.

كما يتضمن البرنامج التدريبي التعريف باللجان المتخصصة واللجان الفنية الدائمة، والهيكل التنظيمي الموحد للبلديات، والتنظيم الداخلي، والبناء المؤسسي وفق نظم الجودة، والرقابة الممارَسة على البلديات (داخلية، خارجية) .

كما سيطلع المتدربون على التشريعات المنظمة للإيرادات المحلية، وعلى البرنامج الوطني لنقل الاختصاصات، وأنواع الإيرادات المحلية، ودور المجالس البلدية في تنمية الإيرادات المحلية وميزانية الإيرادات وأوجه صرفھا، بالإضافة إلى نبذة عن البرنامج الوطني لتفعيل الإيرادات، والتشريعات المنظمة للإصحاح البيئي، والمسؤوليات المحلية بشؤون الصحة العامة، والمسئولية المحلية بشؤون سلامة البيئة، وإجراءات مكافحة آفات الصحة العامة وإدارة الأزمات والكوارث وأنواعها.

كما سيتعرف العمداء والأعضاء الجدد على التشريعات المنظمة لإدارة المشاريع، والتخطيط الحضري بالبلديات، إضافة إلى نبذة عن لائحة العقود الإدارية رقم 600 لسنة 2024م، والقرارات ذات العلاقة، والمشاركة المجتمعية وأھميتھا في الإدارة المحلية، والتشريعات المنظمة للمشاركة المجتمعية، ونبذة عن البرنامج الوطني للمشاركة والاتصال المجتمعي، ومفھوم وأنواع المشاركة المجتمعية

وسيتم خلال البرنامج التدريبي منح عمداء البلديات أذونات الوصول للمنظومات الإلكترونية المعمول بها بالوزارة والمتمثلة في منظومة المراسلات المحلية، ومنظومة الوظيفة المحلية، ومنظومة الإيرادات المحلية، ومنظومة الإصحاح البيئي، ومنظومة المشروعات المحلية، وتعريفهم بكيفية استخدامها والتعامل بها.