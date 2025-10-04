انطلاق البرنامج التدريبي لـ«الدفعة الثانية» من عمداء البلديات بطرابلس

أطلق مدير مركز تطوير البلديات ودعم اللامركزية بوزارة الحكم المحلي، عادل الأشهب، اليوم السبت بجامعة جنوب المتوسط بطرابلس، البرنامج التدريبي للدفعة الثانية من عمداء وأعضاء المجالس البلدية المنتخبين حديثًا، بحضور عدد من مدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة.

ويهدف البرنامج، الذي يستمر لمدة ستة أيام، إلى تأهيل العمداء والأعضاء الجدد وتعريفهم بآليات العمل البلدي الحديث، والتفاعل مع الإطار القانوني والمؤسسي للإدارة المحلية، وتعزيز مهاراتهم في التخطيط والإدارة والشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وتلقى المتدربون دورات مكثفة حول التشريعات المتعلقة بالعمل البلدي، مهام ومسؤوليات المجلس البلدي، العميد، مجلس الشورى، وكيل الديوان، ومختار المحلة، بالإضافة إلى التدريب العملي على استخدام المنظومات الإلكترونية المعتمدة في الوزارة، منها منظومة المراسلات المحلية، الوظيفة المحلية، الإيرادات، الإصحاح البيئي، والمشروعات المحلية.

ويستهدف البرنامج بلديات عدة، منها الماية، الشويرف، الزاوية الغرب، طبقة وعين الأزاهرة، الزهراء، والمنشية، وغيرها من البلديات ضمن نطاق التدريب.