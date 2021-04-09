انطلاق البطولة الإقليمية للروبوتات بمشاركات محلية وعربية

انطلقت صباح اليوم الجمعة، بقاعة قرطبة للألعاب المدرسية في العاصمة طرابلس، فعاليات البطولة الإقليمية لبطولة العالم للروبوتات، تحت إشراف إدارة النشاط المدرسي بوزارة التربية والتعليم.

وحضر افتتاح البطولة وزير التربية والتعليم الدكتور موسى المقريف، ومدير إدارة النشاط المدرسي سالم الشيباني، والقنصل السوداني لدى ليبيا، وعدد من المهتمّين بالشأن الثقافي، ولفيف من أولياء الأمور.

وتضمّنت البطولة العديد من المشاركات من جل المناطق الشرقية، والغربية، والجنوبية، إضافة إلى مشاركات دولية.

وأعرب الوزير عن شكره لكل القائمين على تنظيم البطولة، وإدارة النشاط المدرسي على إشرافها على هذا التنظيم، مثمناً جهودهم، ومؤكداً على أهمية استمرار مثل هذه البطولات والمشاركات التي من شأنها تحفيز الطلبة من شتّى المناطق على الابتكار والإبداع الإلكتروني والثقافي.

بدوره، قال مدير إدارة النشاط المدرسي سالم الشيباني، إن إقامة البطولة الإقليمية لبطولة العالم للروبوتات، تُعد الأولى من نوعها في ليبيا، بما تضمنه من مشاركات محلية، وعربية من السودان، والجزائر، وتونس، مضيفاً أن البطولة التي تعتمد على الألعاب الإلكترونية ستستمر لمدّة يومين متتاليين.

انطلاق البُطولة الإقليمية لبُطولة العالم للروبوتات بمُشاركات محلية وعربية .. 9 أبريل202‪1م – انطلقت صباح اليوم… تم النشر بواسطة ‏وزارة التربية والتعليم – ليبيا‏ في الجمعة، ٩ أبريل ٢٠٢١