انطلاق التحضيرات الأولى للمؤتمر العلمي حول إشكاليات «العزوف عن المشاركة الانتخابية»

عُقد الاجتماع التحضيري الأول للمؤتمر العلمي المزمع تنظيمه من قبل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بالتعاون مع الأكاديمية الليبية للدراسات العليا، وبالشراكة مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تحت عنوان: “إشكاليات العزوف عن المشاركة السياسية في الانتخابات الليبية”.

وترأس الاجتماع، الذي عُقد بمقر المفوضية، عضو مجلس المفوضية ورئيس اللجنة التحضيرية عبدالحكيم الشعاب، بحضور رئيس اللجنة العلمية الدكتور فوزي المختار، وعضوية عدد من الأكاديميين والخبراء وهم: الدكتور سليمان الشحومي، الدكتور عارف التير، الدكتور صلاح الشاوش، ,ناجية قجم مقررة المؤتمر، عائشة ثبوت رئيسة قسم التوعية بالمفوضية.

,افتتح الشعاب الاجتماع مؤكدًا على أهمية البحث العلمي في فهم ظاهرة العزوف الانتخابي واقتراح حلول واقعية قابلة للتنفيذ، مشيدًا بالتعاون مع الأكاديمية الليبية للدراسات العليا في إطار الاتفاقية الموقعة بين الجانبين.

وتناول الاجتماع جدول أعمال المؤتمر، والمواعيد المقترحة لانعقاده، إضافة إلى التحضيرات التنظيمية واللوجستية. كما ناقشت اللجنة عناوين الأوراق العلمية المستلمة ومدى توافقها مع محاور المؤتمر، بهدف الوصول إلى تحليل دقيق للعوامل المؤثرة على ضعف المشاركة الانتخابية، وصياغة توصيات تعزز من حضور المواطن في العملية السياسية.

كما تم استعراض الخطة الإعلامية والترويجية المصاحبة للمؤتمر، ومناقشة الجوانب التقنية والدعم اللوجستي اللازم لإنجاح هذا الحدث العلمي الهام.