انطلاق البرنامج التدريبي لمرحلة الاقتراع في «انتخابات المجالس البلدية»

بدأت صباح اليوم فعاليات البرنامج التدريبي الخاص بمرحلة الاقتراع لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025)، وذلك في إطار الاستعدادات التي تجريها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لضمان جاهزية الكوادر المشرفة على سير العملية الانتخابية.

وشهد انطلاق التدريب حضور عضو مجلس المفوضية السيد أبوبكر مردة، ومدير إدارة العمليات الميدانية السيد الصادق الزكار، ورئيس قسم التدريب والإجراءات السيد عبدالباسط النفاتي.

ويستهدف البرنامج في مستواه الأول منسقي التدريب في مكاتب الإدارة الانتخابية التابعة للمجموعة الثانية، حيث يتضمن شرحًا تفصيليًا لإجراءات يوم الاقتراع، وكذلك آليات الفرز والعد، وذلك بما يضمن التزامًا دقيقًا بالمعايير المعتمدة.

ومن المقرر أن يستمر التدريب لمدة ثلاثة أيام، في سياق خطة المفوضية الرامية إلى بناء القدرات ورفع كفاءة فرق العمل الميدانية، وتعزيز الجاهزية الكاملة لتنفيذ يوم الاقتراع وفق أعلى درجات التنظيم والمهنية.