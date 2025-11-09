انطلاق التصفيات النهائية لـ«الأولمبياد الوطني للرياضيات»

انطلقت صباح أمس السبت التصفيات النهائية للمرحلة الثالثة من الأولمبياد الوطني للرياضيات، تحت إشراف مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي، حيث جرت المنافسات في ثلاثة تجمعات رئيسية على مستوى ليبيا في “البيضاء، طرابلس، سبها”.

وبحسب وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، شهدت التصفيات مشاركة 25 تلميذًا وطالبًا من مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، الذين خاضوا اختبارًا مدته ثلاث ساعات تضمن مسائل تهدف إلى قياس مهارات التفكير المنطقي والتحليل الرياضي.

كما قام رئيس مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي، الأستاذ جمال العز، رفقة رئيس اللجنة العليا للأولمبياد، خالد الحطماني، وعضو اللجنة، رمضانة التواتي، بجولة تفقدية في القاعات التي تُجرى فيها الامتحانات، لمتابعة سيرها وضمان تهيئة الأجواء المناسبة للمشاركين.

وأكد رئيس المصلحة أن مثل هذه المبادرات تلعب دورًا مهمًا في تنمية قدرات الطلبة وصقل مهاراتهم في التفكير التحليلي والإبداع العلمي، مما يساهم في اكتشاف الموهوبين في مجال الرياضيات.