انطلاق التصفيات النهائية لفئة «ذوي الهمم» في تحدي القراءة العربي

بدأت رسميًا أعمال لجنة تقييم الفئات الخاصة لمسابقة تحدي القراءة العربي في ليبيا، حيث انطلقت التصفيات النهائية الخاصة بفئة ذوي الهمم الذين تأهلوا عن مختلف المناطق التعليمية في البلاد.

واحتضن مركز الأمل للصم وضعاف السمع فعاليات التقييم، التي شهدت منافسات متميزة بين المشاركين أمام لجنة تحكيم متخصصة لاختيار المترشحين للمرحلة النهائية، تمهيدًا لاختيار البطل الذي سيمثل ليبيا عن هذه الفئة في التصفيات الختامية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وحضر فعاليات التقييم، مفتاح الدريجي، مدير إدارة تعليم واندماج الفئات الخاصة بوزارة التربية والتعليم، الدكتور علي قنون، المنسق الوطني للمبادرة، حنان صاكال، رئيس فريق ذوي الاحتياجات الخاصة بالمبادرة، إضافة إلى منسقي المبادرة بالمناطق التعليمية والمراقبات التعليمية.

ويأتي هذا النشاط في إطار دعم حكومة الوحدة الوطنية ووزارة التربية والتعليم لفئة ذوي الهمم، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في الفعاليات التعليمية والثقافية الكبرى.

انطلاق التصفيات النهائية لتحدي القراءة العربي لفئة ذوي الهمم في ليبيا

بدأت أعمال لجنة تقييم الفئات الخاصة لمسابقة تحدي القراءة العربي على مستوى ليبيا، بانطلاق التصفيات النهائية لفئة ذوي الهمم الذين تأهلوا عن المناطق التعليمية بمختلف أنحاء البلاد.

وشهدت جلسات التقييم حضور مدير إدارة تعليم واندماج الفئات الخاصة بوزارة التربية والتعليم الأستاذ مفتاح الدريجي، والمنسق الوطني للمبادرة الدكتور علي قنون، ورئيس فريق ذوي الاحتياجات الخاصة بالمبادرة الأستاذة حنان صاكال، إضافة إلى منسقي المبادرة بالمناطق التعليمية والمراقبات.

وأقيمت المنافسات بمركز الأمل للصم وضعاف السمع، حيث عرض المتسابقون قراءاتهم أمام لجنة تحكيم متخصصة، بهدف اختيار ممثل ليبيا لفئة أصحاب الهمم في التصفيات النهائية التي ستُجرى بدولة الإمارات العربية المتحدة.