وسط ترتيبات منظمة.. بدء التصويت بانتخابات «المجالس المحلية للشباب»

افتُتحت صباح اليوم مراكز الاقتراع في عدد من البلديات الليبية ضمن المرحلة الأولى من انتخابات المجالس المحلية للشباب، وسط ترتيبات تنظيمية وأمنية تهدف إلى ضمان سير العملية الانتخابية في أجواء مستقرة ومنظمة.

وشهدت بلديات بني وليد والجميل ورقدالين والمنشية – الجميل توافدًا متزايدًا من الناخبين الشباب منذ الساعات الأولى من فتح المراكز، للمشاركة في اختيار ممثليهم في المجالس المحلية للشباب.

وتأتي هذه الانتخابات ضمن استحقاق مخصص لتعزيز مشاركة الشباب في العمل المحلي وصناعة القرار داخل البلديات، عبر إتاحة المجال لهم لاختيار ممثليهم بشكل مباشر في إطار المجالس المحلية.

وفي هذا السياق، أكد وزير الشباب هيثم الزحاف، بمناسبة انطلاق التصويت، أهمية هذا الاستحقاق في دعم حضور الشباب داخل المؤسسات المحلية وتعزيز دورهم في الحياة العامة، مع انطلاق المرحلة الأولى من العملية الانتخابية.

ودعت وزارة الشباب الناخبين إلى المشاركة الفاعلة والتوجه إلى مراكز الاقتراع، مشيرة إلى أن العملية الانتخابية تخضع لمتابعة تنظيمية ميدانية لضمان انسيابية التصويت داخل المراكز وتفادي أي عراقيل.

وأوضحت الوزارة أن هذه المرحلة تستهدف عددًا من البلديات ضمن خطة تدريجية لتوسيع قاعدة التمثيل الشبابي على المستوى المحلي، بما يتيح لهم الإسهام في إدارة الشأن العام داخل مجتمعاتهم.

ويأتي هذا الاستحقاق في سياق توجهات أوسع لتعزيز مفهوم المشاركة السياسية للشباب على المستوى المحلي، حيث تشهد عدة دول تجارب مشابهة تهدف إلى إدماجهم في صنع القرار ودعم مسارات الحكم المحلي التشاركي.